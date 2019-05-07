Uyuşturucuyla Yakalanmamak İçin Çantasına Kahve ve Lokum Koymuş

SAMSUN'da polisin uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeklerinin koku almasını engellemek için kahve ve lokum koyduğu çantasında 1 kilo sentetik uyuşturucu ile yakalananan şüpheli Hakan B., gözaltına alındı.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Hakan B.'yi takibe aldı. Otogarda yolcu otobüsünden inen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin çantasında arama yapan ekipler, 1 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin, çantasına narkotik köpeklerinin koku almasını engellemek amacıyla kahve ve lokum koyduğu da saptandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Samsun

Kaynak: DHA