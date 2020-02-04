Uyuşturucuyla yakalandı tutuklandı
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Uyuşturucuyla yakalandı tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

04.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:06
Uyuşturucuyla yakalandı tutuklandı

'ın ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin şüphelendikleri bir şahsa "dur" ihtarı çekmesine rağmen durmayıp kaçan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Ö.Ü. isimli şahsın üzerinde 123 adet Captagon hap ve 41 gram takoz esrar ele geçirildi.


Ö.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İHA
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