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Uyuşturucuyla yakalandı, serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucuyla yakalandı, serbest kaldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ikametinde esrar ve uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ikametinde esrar ve uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Şahyar Mahallesinde ikamet eden İ.Ö. (23) isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğu tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri, alınan arama kararının ardından şahsın ikametinde arama yaptı. İ.Ö. isimli şahsın evinde yapılan aramada yaklaşık 30 gram esrar maddesi, 6 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

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