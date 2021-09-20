Uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Bolu'da jandarma ekiplerince yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen ve üzerinde 420 adet uyuşturucu hapla yakalanan yabancı uyruklu şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bolu'da jandarma ekiplerince yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen ve üzerinde 420 adet uyuşturucu hapla yakalanan yabancı uyruklu şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptıkları uygulama sırasında şüpheli bir aracı durdurdu. Yapılan incelemede araçta bulunan 4 yabancı uyruklu şahsın ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlendi. Üst aramalarında şahıslardan 2'sinin üzerinde 420 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Göçmenlerin yakalandığı araç trafikten men edilerek, araç sürücüsü hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı. Üzerlerinde uyuşturucu hapla yakalanan yabancı uyruklu 2 şahıs ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Faruk Çidem/İHA)

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