Uyuşturucuyla yakalanan Suriyeli iş adamı tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uyuşturucuyla yakalanan Suriyeli iş adamı tutuklandı

25.09.2020 15:17 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:20
Uyuşturucuyla yakalanan Suriyeli iş adamı tutuklandı

Bolu'da, aracında 10 kilo 150 esrar ile 20 bin 975 uyuşturucu hap ele geçirilen Suriyeli iş adamı tutuklandı.

Bolu'da, aracında 10 kilo 150 esrar ile 20 bin 975 uyuşturucu hap ele geçirilen Suriyeli iş adamı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul yönüne giden bir araç durdurularak arama yapıldı.

Polis ekipleri, aracın bagajına gizlenmiş 102 parça halinde 21 kilo 150 gram gelen takoz esrar ile 10 poşet halinde 3 kilo 448 gram gelen 20 bin 975 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve iş adamı olduğu öğrenilen Suriye uyruklu N.A.S. (38) emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Halil Sezai Özlem Yıldız Aytaç Ağırlar Candaş Tolga Işık
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Murat Şahin Eddie Newton Marcel Tisserand
Daha Fazla Tv Ekim Uefa Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucuyla yakalanan Suriyeli iş adamı tutuklandı - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 15:21:54. #1.14#
title