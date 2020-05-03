Uyuşturucuyla yakalanan şüpheliye gözaltı

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında F.C.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yaptıkları takip sonucunda şüpheli F.C.'nin aracını durdurdu. Narkotik köpeği eşliğinde araçta yapılan aramada 500 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, F.C. ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA