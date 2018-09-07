Uyuşturucuyla Yakalanan Şahsa Adli Kontrol

Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda T.Ö.'yü (37) 15,89 gram ve 16,08 gram bonzai ile yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan T.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN