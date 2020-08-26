Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı Samsun'da uyuşturucu madde ve kenevirle yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu madde ve kenevirle yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesinde ekili 118 kök dişi Hint keneviri ve yaklaşık 10 kilo kubar esrarla yakalandığı iddia edilen C.A.A., polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen C.A.A. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA