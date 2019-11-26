Uyuşturucuyla yakalanan şahıs serbest bırakıldı
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Uyuşturucuyla yakalanan şahıs serbest bırakıldı

Samsun'da uyuşturucu sattığı iddia edilen ve polis tarafından gözaltına alınan bir kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

26.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:35
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs serbest bırakıldı

'da uyuşturucu sattığı iddia edilen ve tarafından gözaltına alınan bir kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları Y.Ö.'nün evinde yaptığı aramada satışa hazır 5 paket halinde 2,13 gram bonzai ile geçirdi. Gözaltına alınan Y.Ö., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.Savcıya ifade veren Y.Ö., serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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