Uyuşturucuyla Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da asayiş uygulaması sırasında bir otomobilde uyuşturucu hap ve silahla yakalana şahsın polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesinin İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, asayiş uygulaması yaparken şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde ve araçta bulunan 3 kişinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 50 adet ekstasy hap, 64 adet uyuşturucu özelliği bulunan hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabanca mermisi ve 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili İ.M., E.B. ve İ.B. gözaltına alındı. Söz konusu şahıslar Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiler. İ.M. ve İ.B. serbest bırakılırken, uyuşturucu hapların ve silahı sahibi olduğu ileri sürülen E.B. ise gözaltına alındı ve evinde yapılan aramada ise bir miktar esrar ve 1 adet ekstasy uyuşturucu hap daha ala geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlana E.B., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN