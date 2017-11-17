Uyuşturucuyla Yakalanan Muhtar Tutuklandı
SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde jandarma operasyonunda evinde 6 kilo uyuşturucu ile yakalanan Demiraçma Mahallesi Muhtarı Osman Oğuzhan tutuklandı.
SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde jandarma operasyonunda evinde 6 kilo uyuşturucu ile yakalanan Demiraçma Mahallesi Muhtarı Osman Oğuzhan tutuklandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı uyuşturucuyla mücadele ekiplerinin Kocaali'de düzenlediği operasyonda Demiraçma Mahallesi Muhtarı Osman Oğuzhan evinde 6 kilo esrarla yakalandı. Osman Oğuzhan jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Muhtar Osman Oğuzhan çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Sakarya