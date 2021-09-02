UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN KARDEŞLER ADLİYEDE
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UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN KARDEŞLER ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili gözaltına alınan iki kardeş adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili gözaltına alınan iki kardeş adliyeye sevk edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Şekerhane Mahallesi yayla yolu üzerinde park halinde bulunan bir motosiklette uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, motosiklette yaptıkları aramalarda 10 parça halinde 90,25 gram esrar, hassas terazi, 865 TL ve 15 dolar ele geçirdi. Olayla ilgili Y.T. (30) ve kardeşi A.T. (27) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN KARDEŞLER ADLİYEDE
UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN KARDEŞLER ADLİYEDE
UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN KARDEŞLER ADLİYEDE
UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN KARDEŞLER ADLİYEDE
UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN KARDEŞLER ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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