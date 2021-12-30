Uyuşturucuyla yakalanan kadın, mahkemece tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucuyla yakalanan kadın, mahkemece tutuklandı

Uyuşturucuyla yakalanan kadın, mahkemece tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, polis ekiplerince üzerinde uyuşturucu maddesiyle yakalanan kadın şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, polis ekiplerince üzerinde uyuşturucu maddesiyle yakalanan kadın şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Besni ilçe merkezinde denetimler yapıldı. Besni İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak denetimde, G.A., isimli kadın şahıs durdurularak arandı. Kadının üzerinde yapılan incelemelerde 77 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan kadın, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Besni Adliyesi'ne sevk edildi. G.A., isimli kadın şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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