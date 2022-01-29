Uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı

Samsun'da jandarmanın takibi sonucu uyuşturucu madde ile yakalanan İran uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarmanın takibi sonucu uyuşturucu madde ile yakalanan İran uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya'dan Samsun'a uyuşturucu madde getiren İran uyruklu S.S.'yi (39) takibe aldı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri S.S.'yi 25 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınarak Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen S.S. bugün çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, İran, 3. Sayfa, Haber

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