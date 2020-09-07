Uyuşturucuyla yakalanan Iraklı serbest bırakıldı
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Uyuşturucuyla yakalanan Iraklı serbest bırakıldı

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getiren yabancı uyruklu bir kişi mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucuyla yakalanan Iraklı serbest bırakıldı
07.09.2020 19:11 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:15

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getiren yabancı uyruklu bir kişi mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirilip piyasaya sürüleceği bilgisini elde ederek Irak uyruklu Irak uyruklu Mohammed F.H.'yı Samsun Ankara karayolunda Samsun'a girerken içinde bulunduğu otomobilde yakalayarak gözaltınna aldı. Araçta ve gözaltına alınan Iraklı'nın üzerinde yapılan aramalarda 19,74 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Mohammed F.H.'yı "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mohammed F.H. mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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