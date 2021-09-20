Uyuşturucuyla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucuyla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Uyuşturucuyla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Siirt'te ev ve araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan ve üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Siirt'te ev ve araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan ve üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçunun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çeşitli tarihlerde meydana gelen ev ve oto hırsızlığına ilişkin bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayın şüphelisi olduğu iddiasıyla O.Ö'yü Dumlupınar Mahallesi'nde yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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