Uyuşturucuyla yakalanan genç gözaltına alındı Samsun'da uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Köseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri S.T. adlı genci bir miktar esrar ve hassas terazi ile birlikte gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.T., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA