Uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi
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Uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi

25.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 01:02
Uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen Y.Ö., A.Ç., Y.H., B.K. ve Ö.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada 626 kapsül sentetik ecza ve 76 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. A,Ç. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Y.Ö., Y.H., B.K. ve Ö.E. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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