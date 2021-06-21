Uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı serbest kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı serbest kaldı

Uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı serbest kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte yakalanan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte yakalanan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik ilçede yaptıkları çalışma sonunda H.A. isimli, şahsın üzerinden 0.3 gram Metamfetamin (kristal) uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahsa 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'Satın almak veya kabul etmek' suçundan adli işlem yapıldı. Şahıs işlemleri yapıldıktan sonra polis merkezinden serbest bırakılırken şahısla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yapılan denetimlerde üzerinde 0.7 gr Metamfetamin (kristal) uyuşturucu maddesi ele geçirilen İ.Ç.A isimli şahıs hakkında da 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'Satın almak veya kabul etmek' suçundan adli işlem yapıldı. Şahıs, işlemleri yapıldıktan sonra polis merkezi amirliğinden serbest bırakılırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, atık tesisindeki tonlarca çöpün içinde bebek cesedi aradı
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, atık tesisindeki tonlarca çöpün içinde bebek cesedi aradı
Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi
Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi
Kütahya ve ilçelerinde sel felaketi
Kütahya ve ilçelerinde sel felaketi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Merve Dizdar Tuğba Coşkun Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı serbest kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 18:55:44. #1.14#

title