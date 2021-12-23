Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'ten Adıyaman'a uyuşturucu madde getirirken polis tarafından yakalandıktan sonra mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'ten Adıyaman'a uyuşturucu madde getirirken polis tarafından yakalandıktan sonra mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu maddeyle mücadele soruşturmaları kapsamında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Gaziantep'ten Adıyaman'a uyuşturucu madde getiren T.K. ile R.B. isimli 2 şahsın bulunduğu araç, il girişinde durdurulmuş ve araç içerisinde 111 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmişti. Uyuşturucu maddelerine el konulurken her iki şahıs ise gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan her iki şahıs, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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