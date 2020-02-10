Uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen şüpheli tutuklandı

Van'da, uçakla Ankara'ya gitmek isterken havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

10.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:07
Uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen şüpheli tutuklandı

'da, uçakla 'ya gitmek isterken havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, , nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen S.A, X-ray cihazından geçtiği sırada görevlilerce şüphe üzerine durduruldu.

S.A'nın üst aramasında 3 deodorant şişesi içerisine zulalanmış 109 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen şüpheli tutuklandı
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