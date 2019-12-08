: Uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen şüpheli tutuklandı

08.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:50

Van'da, uçakla İzmir'e gitmek isterken havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İzmir'e gitmek üzere 2 Aralık'ta Ferit Melen Havalimanı'na gelen S.Ü, X-ray cihazından geçtiği sırada görevlilerce şüphe üzerine durduruldu.

S.Ü'nün üst aramasında vücuduna sarılı 590 gram metamfetamin ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından gözaltına alınan S.Ü, işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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