Uyuşturucuyla topyekun mücadele çağrısı

Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Güneş, devletin tüm organlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve ailelerin de uyuşturucu ile topyekun mücadelede etkin rol alması gerektiğini belirtti.

Güneş, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gençleri bağımlılıkla tanıştıran kötülüklerin onlara çok yakın olduğuna işaret ederek, herkesi uyuşturucu ile mücadelede daha etkin olmaya çağırdı.

Sayısı 30'u bulan Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) ile bağımlılara ve ailelerine psikolojik destek ve ayakta tedavi hizmet sunulduğunu ifade eden Güneş, "Sınırlarını aşma çabası, özenti, duygusal boşluk içerisinde olan gençleri bekleyen en büyük tehlike uyuşturucu. Son yıllarda artan kullanım oranları ile sentetik uyuşturucuların ilk kullanımda dahi ölüme yol açabildiğini; fizyolojik, psikolojik ve sosyal anlamda ciddi yıkımlar özellikle düzenli kullanıcılarda üst seviyede." ifadelerini kullandı.

Devletin tüm organlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve ailelerin uyuşturucu ile topyekun mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Yeşilay; önleme, koruma ve rehabilitasyon çalışmalarıyla dünyaya rol model olmaya devam ediyor. Herkesin uyuşturucu madde bağımlılığına karşı mücadelede elini taşın altına koyması gerekir. Merak, özenti, kendini ispat etme, aile sevgisinden yoksun olma, boşlukta olma maalesef gençlerimizi uyuşturucuya itebiliyor. Ailelerimizden isteğimiz çocuklarıyla ilgilensinler, onlarla konuşsunlar. Bağımlılık hakkında bilgi sahibi olsunlar, tedavi olması gereken çocuklarına bir suçlu gözüyle değil iyileşmesi gereken bir hasta olarak baksınlar ve tedavide asla yalnız bırakmasınlar. Bağımlılıklara dair her türlü doğru bilgilere tbm.org.tr sitemizden ve YEDAM Danışma Hattımız 444 79 75 numarasından ulaşabilirler."

Kaynak: AA