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Uyuşturucuyla savaşa "Yıldırım" destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucuyla savaşa

Uyuşturucu bağımlılığına karşı ülke genelinde yürütülen topyekün savaşa Yıldırım Belediyesi de destek veriyor.

Uyuşturucu bağımlılığına karşı ülke genelinde yürütülen topyekün savaşa Yıldırım Belediyesi de destek veriyor.

Madde bağımlılığına karşı Yıldırım Belediyesi öncülüğünde Yıldırım Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle "Bizim Evde Olmaz" projesi hayata geçirildi. Proje dahilinde okullar başta olmak üzere camilerde, fabrikalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında görünür yerlere madde bağımlılığının zararlarını anlatan afişler asıldı. Madde çeşitleri, bağımlılık belirtileri, madde kullanımının insana verdiği zararlar ve bağımlılıkla mücadele konusuna dikkat çekildi.

Madde bağımlılığının maddi ve manevi yönden toplumu olumsuz etkilediğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu illetinden çocuklarımızı ve gençlerimizi korumalıyız. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizi korumak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bağımlılıkla mücadelede sadece bizlere değil, ailelerimize, okullarımıza, öğretmenlerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza da görevler düşüyor. Bu illete karşı topyekün mücadele etmeliyiz" dedi.

Gençlere de seslenen Başkan Yılmaz, "Hiçbir şeyin sizi esir almasına izin vermeyin. Yıldırım Belediyesi olarak bizler daima sizlerin yanınızdayız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Uyuşturucuyla savaşa Yıldırım destek

Uyuşturucuyla savaşa Yıldırım destek

Uyuşturucuyla savaşa Yıldırım destek

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Haber: Uyuşturucuyla savaşa 'Yıldırım' destek - Haberler
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