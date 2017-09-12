Uyuşturucuyla Mücadeleye Dikkat Çektiler

Amasya Valiliği tarafından Uyuşturucu ile Mücadele Farkındalık Yürüyüşü düzenlendi.



Saraydüzü Kışla Binası önünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, uyuşturucu ile mücadeleye dikkati çekmek için Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü.



Amasya Valisi Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucu ile mücadelenin çok önemli olduğunu belirtti.



Güvenlik güçlerinin koordinasyonunda, tüm kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların desteğiyle uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini ifade eden Varol, şunları kaydetti:



"Uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik çok yoğun bir mücadele sergileniyor. Uyuşturucuyla mücadele için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızı seferber ettik. Bu konuda herkes mücadele etmektedir. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen gençlerimiz, bu uyuşturucudan kurtulmak istediğini belirtecek ve biz onlara her türlü destekte bulunacağız."