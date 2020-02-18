Uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak için kısa film çektiler

18.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:30

Bitlis Beşminare Düşünce Akademisi başkan ve üyeleri, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla kısa film çekti.

Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, yaptığı açıklamada, son yıllarda madde bağımlılığı konusunun kentin bir problemi haline geldiğini belirtti.

Akademi olarak ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Durer, maddeye bulaşmış gençleri tedavi olmaya, çeşitli sosyal ve sportif aktivitelere kanalize etmeye çalıştıklarını belirtti.

Konuyla ilgili kısa film çekerek daha çok kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Durer, "Uyuşturucu sadece ülkemizin bir sorunu değil, dünyanın bir problemi haline gelmiş. Gittikçe kangrenleşmekte ve içinden çıkılamaz bir hal almaktadır. Akademi olarak problemin nedenlerini araştırdık. Merak ve arkadaş unsuru ile ilimizdeki metruk yerlerin zamanla uyuşturucu madde kullanılan mekanlar haline geldiği gördük. Tez elden davranıp bu mekanların rehabilite edilmesi ya da tescilli olmayan yapılarında yıkılmasına yönelik çalışmalarımız oldu. Yapımı devam eden AMATEM ve ÇEMATEM ile madde bağımlısı gençlerin tedavi edilmesine büyük katkı sunacak."

Kaynak: AA