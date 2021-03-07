Uyuşturucuyla mücadelede anneler bilgilendirildi
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Uyuşturucuyla mücadelede anneler bilgilendirildi

07.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:05
Uyuşturucuyla mücadelede anneler bilgilendirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "En iyi narkotik polisi: Anne" kampanyası kapsamında kadınları uyuşturucular konusunda bilinçlendirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "En iyi narkotik polisi: Anne" kampanyası kapsamında kadınları uyuşturucular konusunda bilinçlendirdi.

İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından 7 Ekim 2020'de çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla "En iyi narkotik polisi: Anne" projesi hayata geçirildi. Proje hayata geçirildikten sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği harekete geçti. Polisler, annelere çocuklarının uyuşturucu kullanmaları halinde ne gibi değişiklikler olacağını, bu durumda ne yapmaları gerektiğini anlattı. Ayrıca polisler, annelere çocukların uyuşturucu bağımlısı olduğunda ne gibi hastalıkların ortaya çıkacağının, çocukları uyuşturucudan uzak tutmak için neler yapılabileceğin bilgisini verdi. Polis, annelere en büyük varlıklarını uyuşturucuya kurban vermemeleri için çok dikkatli olmaları gerektiğini, en iyi uyuşturucuyla mücadelenin uyuşturucudan uzak durmak olduğunu söyledi. - ADANA

Uyuşturucuyla mücadelede anneler bilgilendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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