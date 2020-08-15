Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir ayda 240 sokak satıcısı tutuklandı
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Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir ayda 240 sokak satıcısı tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve "torbacı" olarak tabir edilen 276 sokak satıcısından 240'ı tutuklandı.

15.08.2020 15:32 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:39

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve "torbacı" olarak tabir edilen 276 sokak satıcısından 240'ı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz ile 15 Ağustos arasında 29 ilçede sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonlarda 276 kişiyi suçüstü yakaladı.

Baskın yapılan adres ve arabalar ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 8 kilo 567 gram eroin, 6 kilo 920 gram kokain, 97 kilo 107 gram esrar, 2 kilo 479 gram bonzai, 153 kilo 93 gram metamfetamin, 7 kilo 333 gram Afyon sakızı, 118 kök Hint keneviri, 6 bin 707 uyuşturucu hap, uyuşturucu yapımında kullanılan 127 kilo 780 gram kimyasal madde, 21 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 439 mermi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 511 bin 336 lira, 1470 avro ve 32 bin 461 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 276 zanlıdan 240'ı tutuklanırken 36'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca operasyonlar kapsamında 103 kişiye de uyuşturucu madde kullanımından işlem yapıldı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir ayda 240 sokak satıcısı tutuklandı

Kaynak: AA

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