Uyuşturucuyla mücadele için pedal çevirdiler
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Uyuşturucuyla mücadele için pedal çevirdiler

Uyuşturucuyla mücadele için pedal çevirdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'da, Hayatın Renkleri Solmasın Derneği ile Vanpedalşör Bisiklet Topluluğu, '26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında pedal çevirdi.

Van'da, Hayatın Renkleri Solmasın Derneği ile Vanpedalşör Bisiklet Topluluğu, '26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında pedal çevirdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hayatın Renkleri Solmasın Dernek Başkanı Osman Turğut, Vanpedalşör Bisiklet Topluluğuyla birlikte 'hayatımız elimizden uçup gitmesin' sloganıyla pedal çevirdiklerini belirterek, "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenledik. Amacımız bir farkındalık gerçekleştirerek, madde bağımlılığına karşı toplumda bilinç oluşturmak. Çünkü madde bağımlılığından mağdur olan kişilerin topluma tutunmaları çok önemli. Gençlerimiz de sağlıkları için zararlı alışkanlıklardan uzak durmalı. Umarım gerçekleştirdiğimiz bisiklet turu amacına ulaşmıştır" dedi. - VAN

Uyuşturucuyla mücadele için pedal çevirdiler
Uyuşturucuyla mücadele için pedal çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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