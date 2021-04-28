Malatya'da, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi tanıtım toplantısı yapıldı
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Malatya'da, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi tanıtım toplantısı yapıldı

Malatya'da, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi tanıtım toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

Malatya'da En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Koordinesinde ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen proje ile çocukların ve gençlerin uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığını arttırmak hedefleniyor.

Toplantıda, bu yıl kentte Narkorehber ve Narkonokta faaliyetleri kapsamında 51 faaliyette bulunulduğu belirtildi. Bu faaliyetler ile 9171 kişiye ulaşıldı.

Bu kişilerden 3 bin 495'inin anne veya anne adayı olduğu aktarıldı.

Madde kullanımı ile mücadelede annelere yönelik farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüleceği proje kapsamındaki ilk toplantıda, annelerin çocuklarının bu bataklığa düşmesini engelleme çalışmalarında aktif rol almaları ele alındı.

Vali Aydın Baruş'un başkanlığında yapılan bilgilendirme toplantısına, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Coşkun Çorapçı, İl Müftüsü Veysel Işıldar, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri emniyet ve jandarma personelleri katıldı.

Malatya'da, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi tanıtım toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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