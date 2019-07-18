Uyuşturucuya tutuklama

Uyuşturucuya tutuklama

Sivas'ta uyuşturucuya yönelik sürdürülen uygulamalar kapsamında adli işlem yapılan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Uyuşturucuya tutuklama

Sivas'ta uyuşturucuya yönelik sürdürülen uygulamalar kapsamında adli işlem yapılan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 6 gram Skunk maddesi ele geçirildi. 4 kişi hakkında işlem başlatıldı. 3 kişi savcılık kararı ile serbest bırakılırken 1 kişi ise tutuklandı. - SİVAS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.