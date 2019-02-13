Uyuşturucuya Özendirdiği İddia Edilen Okul Hizmetlisine Gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir ilkokulda hizmetli olan ve sosyal medyadan uyuşturucu madde kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi sanal devriye ekibi, bir ilkokulda hizmetli olarak görev yapan M.S'nin sosyal medya hesabından uyuşturucu madde kullanımını özendiren paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.

Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'ne operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yolda yakaladı.

Zanlının üzerinde ve ikametinde arama yapan ekipler, 4,27 gram esrar maddesi ve 0,51 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Şüpheli, "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA