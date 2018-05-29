Uyuşturucuya Özendirdiği İçin Cezaevinde Yatan Ezhel'den Hayranlarına Mektup

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği, kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla tutuklanan 'Ezhel' lakaplı Sercan İpekoğlu'nun sosyal medya hesabından cezaevinden gönderdiği mektup yayımlandı. Mektupta "Kahrolsun sansür yaşasın tam bağımsız rap" ifadesi yer aldı.

"ANAYI AĞLATMANIN VİCDANIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM"

Kendisini BİMER'e şikayet eden kişiye seslenen Ezhel, "Ben size ne yaptım. Kendimi geçtim, sizi bir anayı ağlatmanın vicdanıyla baş başa bırakıyorum" dedi.

"VAROŞ HİKAYELER VE ENTELEKTÜEL TARTIŞMALAR BİR ARADA"

Ezhel, "İnşaat işçisi de var Amerika mühendislik bitirmiş insan da. Varoş hikayeleri ve entelektüel tartışmalar bir arada. Nedendir bilmiyorum, mahpusluktan mı, duyduğum her şiir, dinlediğim her türkü bugüne kadar duyduğum en güzelleriymiş gibi geliyor" diye yazdı.