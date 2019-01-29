Uyuşturucuya Karşı Sokak Operasyonu

Uyuşturucuya Karşı Sokak Operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son 4 gün içerisinde Narkotik Birimlerince gerçekleştirilen "SOKAK" operasyonlarında 34 kilo 990 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Uyuşturucuya Karşı Sokak Operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son 4 gün içerisinde Narkotik Birimlerince gerçekleştirilen "SOKAK" operasyonlarında 34 kilo 990 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

EGM, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız!" başlıklı paylaşımla 27 ilde son 4 gün içerisinde Narkotik Birimlerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında "SOKAK" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Paylaşımda, düzenlenen operasyonlarda 256 şüpheliye adli işlem yapıldığı, 34 kilo 990 gram uyuşturucu madde, 4 bin 16 uyuşturucu hap ve 7 tabanca/tüfek ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et