Uyuşturucuya karşı 'Narkotır'da eğitim veriliyor
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Uyuşturucuya karşı 'Narkotır'da eğitim veriliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Uyuşturucuya karşı 'Narkotır'da eğitim veriliyor

Karabük'te Narkotik ekipleri, 'En iyi narkotik polisi: Anne' projesi kapsamında kurulan Narkotır'da uyuşturucuyla mücadelede vatandaşları bilinçlendirdi.

Karabük'te Narkotik ekipleri, 'En iyi narkotik polisi: Anne' projesi kapsamında kurulan Narkotır'da uyuşturucuyla mücadelede vatandaşları bilinçlendirdi.

Uyuşturucuyla mücadelede annelerin farkındalığının artırılması amaçlayan 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında kentin en yoğun caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde Narkotır kuruldu. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşlara broşürü dağıtarak uyuşturucunun zararları ve bağımlılığa sürükleyen süreç hakkında bilgilendirdi. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan kısa süreli eğitimde çocukların ve gençlerin uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

17 yaşındaki Yiğit Yüksel, eğitim sayesinde uyuşturucu hakkında bilmediği bilgileri öğrendiğini söyledi.

Uygulamanın çok yararlı olduğunu belirten Şevval Gürbüz, uyuşturucunun insan üzerindeki etkisinin korkutucu olduğunu ifade etti. - KARABÜK

Uyuşturucuya karşı 'Narkotır'da eğitim veriliyor
Uyuşturucuya karşı 'Narkotır'da eğitim veriliyor
Uyuşturucuya karşı 'Narkotır'da eğitim veriliyor
Uyuşturucuya karşı 'Narkotır'da eğitim veriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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