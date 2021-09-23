Uyuşturucuya geçit yok: 13 olayda 17 şüpheliye gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucuya geçit yok: 13 olayda 17 şüpheliye gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucuya geçit yok: 13 olayda 17 şüpheliye gözaltı

Samsun'da jandarma tarafından yapılan 13 uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarma tarafından yapılan 13 uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba, Terme, İlkadım, Bafra, Kavak ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 4 kilo 465 gram kubar esrar maddesi, 95 kök kenevir bitkisi, 206 gram skunk uyuşturucu madde, 22 kök skunk bitkisi, 13 gram toz esrar, 9 gram metanfetamin ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Toplam 13 olayda 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Uyuşturucu ticaretinde yakalandı, yine de 'Satmıyorum, içiyorum' diye kendini savundu

Uyuşturucu ticaretinde yakalandı, yine de "Satmıyorum, içiyorum" diye kendini savundu

 Oğluna uyuşturucu satanlara kavga ederken canından oldu

Oğluna uyuşturucu satanlara kavga ederken canından oldu

 Çekmeköy'de olaylı gece: Oğluna uyuşturucu sattığı iddia edilen komşusunu uyarmaya gitti, kalp krizi geçirdi

Çekmeköy'de olaylı gece: Oğluna uyuşturucu sattığı iddia edilen komşusunu uyarmaya gitti, kalp krizi geçirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Mehmet Muş
Magazin Cansu Dere Gökhan Çıra
Spor Ali Palabıyık Balotelli Sergen Yalçın Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Emmanuel Macron Mehmet Kasapoğlu Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uyuşturucuya geçit yok: 13 olayda 17 şüpheliye gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:38:25. #1.11#