Uyuşturucuya geçit yok: 13 olayda 17 şüpheliye gözaltı

SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarma tarafından yapılan 13 uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba, Terme, İlkadım, Bafra, Kavak ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 4 kilo 465 gram kubar esrar maddesi, 95 kök kenevir bitkisi, 206 gram skunk uyuşturucu madde, 22 kök skunk bitkisi, 13 gram toz esrar, 9 gram metanfetamin ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Toplam 13 olayda 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - SAMSUN

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