Uyuşturucuya geçit yok

28.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:42

Isparta'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 200 adet ecstasy hap ele geçirildi.



Isparta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmada, Sav Uygulama Noktasında durumundan şüphe duyularak durdurulan araç içerisinde bulunan C.C. isimli kadının üzerinden 200 adet ecstasy hap ele geçirildi.



Yakalanan şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan işlem yapıldı ve C.C. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA