Uyuşturucuya geçit yok
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Uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucuya geçit verilmiyor.

17.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:01
Uyuşturucuya geçit yok

'ın ilçesinde ekiplerince uyuşturucuya geçit verilmiyor.


Şarköy Suç Araştırma Büro Amirliği görevlilerince takipli ve analizli çalışmalar neticesinde Keşan ilçesine Uyuşturucu madde temin etmek için hareketleri bulunan, Şarköy ilçesinde kiralık araç olarak kullanılan 59 SL 195 plaka sayılı araç, uygulama noktasında durdurularak çeşitli kontroller yapıldı.


Kontrollerde araçta bulunan 4 şahsın 3'ünde uyuşturucu madde çıkarken, bir kişinin ise uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.


Polis ekiplerince şahıslara işlem yapılarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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