Uyuşturucuya geçit yok
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Uyuşturucuya geçit yok

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

10.10.2019 13:02
Uyuşturucuya geçit yok

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.


Narkotik Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda met olarak bilinen 20 gram metanfetamin ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Dur ihtarına uymayan bir aracı takip eden polis, kovalamaca sonrası durdurduğu araçta arama yaptı. 20 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda araçta bulunan M.K. (40), B.K. (35) ve H.K. (35) gözaltına alındı. Zanlılar mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İHA
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