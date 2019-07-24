Uyuşturucuya geçit yok
Çankırı'da narkotik polisi uyuşturucuya geçit vermiyor.
Çankırı'da narkotik polisi uyuşturucuya geçit vermiyor.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda S.Ç. isimli şahsa yapılan kaba üst araması sonucunda 1.53 gr skunk maddesi ele geçirildi. R.Y. isimli şahsa yapılan aramada ise 0,57 gr skunk maddesi elde edildi. Şahıslar hakkında 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. - ÇANKIRI
Kaynak: İHA
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