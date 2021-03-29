Son dakika haber! ADANA Uyuşturucuya alıştırıp, torbacılık yaptırmış
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Son dakika haber! ADANA Uyuşturucuya alıştırıp, torbacılık yaptırmış

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Uyuşturucuya alıştırıp, torbacılık yaptırmışADANA'da, polis ekiplerinin 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda engelli Mustafa Y. (36) ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı.

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Uyuşturucuya alıştırıp, torbacılık yaptırmış

ADANA'da, polis ekiplerinin 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda engelli Mustafa Y. (36) ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden K.A. (17), Mustafa Y.?nin (36) kendilerini uyuşturucuya alıştırdığını ve sonrasında torbacılık yaptırdığını öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak ve Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar mahallelerinde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan eş zamanlı baskında ekipler, 'torbacı' olduğu belirlenen engelli Mustafa Y. ile yanındaki Durmuş Can İ. (28) ve K.A.?yı 1.63 gram bonzai ile birlikte Başak Mahallesi'nde, Yasin G. (27) ile Mahir A.?yı da (19) 6.54 gram bonzai ile Dumlupınar Mahallesi'nde yakaladı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

UYUŞTURUCU KARŞILIĞI UYUŞTURUCU SATICILIĞI

Şüphelilerden K.A.?nın, ifadesinde, Mustafa Y.?nin kendilerini uyuşturucuya alıştırdığını ve sonrasında da torbacılık yaptırdığını öne sürdü. K.A., uyuşturucu madde satışı karşılığı bir iki içimlik bonzai aldığını iddia etti.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 kişiden Mustafa Y.?nin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber! ADANA Uyuşturucuya alıştırıp, torbacılık yaptırmış
Son dakika haber! ADANA Uyuşturucuya alıştırıp, torbacılık yaptırmış
Son dakika haber! ADANA Uyuşturucuya alıştırıp, torbacılık yaptırmış
Son dakika haber! ADANA Uyuşturucuya alıştırıp, torbacılık yaptırmış
Son dakika haber! ADANA Uyuşturucuya alıştırıp, torbacılık yaptırmış
Son dakika haber! ADANA Uyuşturucuya alıştırıp, torbacılık yaptırmış
Son dakika haber! ADANA Uyuşturucuya alıştırıp, torbacılık yaptırmış
Son dakika haber! ADANA Uyuşturucuya alıştırıp, torbacılık yaptırmış
Son dakika haber! ADANA Uyuşturucuya alıştırıp, torbacılık yaptırmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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