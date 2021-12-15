Uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı "Narko TIR" Bursa'da

İSTANBUL (AA) - Bursa'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla "Narko TIR" standı açıldı.

Bursa ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri iş birliğiyle kente getirilen tır, Kent Meydanı'nda konuşlandırıldı.

Etkinlik alanında uyuşturucu maddelerin zararları, kullanıcıların fiziksel değişimleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin vücutta yapmış olduğu etki ve değişimler, elektronik ortamda ve dokunmatik bilgisayarlar kullanılarak vatandaşlara anlatıldı.

Tırı ziyaret edenlere, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bağımlılıkla mücadele bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bağımlılıkla mücadele kapsamında gelecek sene de benzer faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

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