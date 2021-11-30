Uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı "Narko TIR" Sakarya'da

SAKARYA (AA) - Sakarya'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla "Narko TIR" standı açıldı.

Uyuşturucu kullanımının engellenmesi için hazırlanan "Narko TIR", Demokrasi Meydanı'nda vatandaşların hizmetine sunuldu.

Alanında uzman polisler, yaklaşık 40 metrekarelik modern eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekrandan, vatandaşlara uyuşturucunun etkilerini, korunma ve mücadele yollarını anlattı.

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya da tırı gezerek polislerden bilgi aldı.

Tırı ziyaret eden Ayhan Bodur, AA muhabirine, gençler için bu tırın önemli olduğunu söyledi.

Herkesin tıra gelerek bilgi almaları gerektiğini belirten Bodur, "Çocuklarımızı bu madde bağımlılığından kurtarmak için elimizden geleni yapmamız gerek. Devletimiz bizleri aydınlatmak için böyle stantlar kuruyor, televizyonlardan, gazetelerden aydınlatıcı bilgiler veriyor. İş işten geçmeden çocuklarımızla bu konuda yakından ilgilenelim." dedi.