Uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı "Narko TIR" Safranbolu'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı "Narko TIR" Safranbolu'da

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı 'Narko TIR' Safranbolu'da

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla "Narko TIR" stant açtı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla "Narko TIR" stant açtı.

Uyuşturucu kullanımının engellenmesi için hazırlanan ve Konya'dan gelen Narkotik TIR, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tırdaki ekranlarda madde kullanımının zararlarını anlatan görsel ve yazılı bilgilendirmeler ile UYUMA aplikasyonu narkotik polisleri tarafından tanıtılıyor.

Narkotik TIR'ı ziyaret eden Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, uyuşturucunun hem fiziksel hem de psikolojik olarak birçok olumsuz etkisinin olduğunu söyledi.

Uyuşturucunun özellikle gençler ve çocuklar üzerinde etkilerinin olmaması için polis ve jandarma kolluklarının çok ciddi çalışmalar yaptığını bildiren Türköz, "Uyuşturucuyla mücadelede oldukça ileriye noktaya geldik. Narkotik TIR'da görevli polislerimiz, vatandaşlarımıza uyuşturucuyla mücadele görseli sundular. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Ziyarete, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, kurum amirleri ve müdürleri de katıldı.

???????Narkotik TIR, yarın kentten ayrılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Ümit Öztürk Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı "Narko TIR" Safranbolu'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 09:40:04. #1.16#
title