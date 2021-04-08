Uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı "Narko TIR" Safranbolu'da

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla "Narko TIR" stant açtı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla "Narko TIR" stant açtı.

Uyuşturucu kullanımının engellenmesi için hazırlanan ve Konya'dan gelen Narkotik TIR, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tırdaki ekranlarda madde kullanımının zararlarını anlatan görsel ve yazılı bilgilendirmeler ile UYUMA aplikasyonu narkotik polisleri tarafından tanıtılıyor.

Narkotik TIR'ı ziyaret eden Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, uyuşturucunun hem fiziksel hem de psikolojik olarak birçok olumsuz etkisinin olduğunu söyledi.

Uyuşturucunun özellikle gençler ve çocuklar üzerinde etkilerinin olmaması için polis ve jandarma kolluklarının çok ciddi çalışmalar yaptığını bildiren Türköz, "Uyuşturucuyla mücadelede oldukça ileriye noktaya geldik. Narkotik TIR'da görevli polislerimiz, vatandaşlarımıza uyuşturucuyla mücadele görseli sundular. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Ziyarete, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, kurum amirleri ve müdürleri de katıldı.

???????Narkotik TIR, yarın kentten ayrılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu