Uyuşturucunun üzerine salça sürdü ama Çiko'dan kaçamadı Diyarbakır'da narkotik köpeklerinin fark etmemesi için beline sakladığı uyuşturucuya salça süren zanlı yakalandı.

Diyarbakır'da narkotik köpeklerinin fark etmemesi için beline sakladığı uyuşturucuya salça süren zanlı yakalandı.



Diyarbakır'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayapınar ilçesi Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada N.F. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta ve şahsın üzerinde arama yapıldı. Narkotik tespit ve arama köpeği Çiko'nun da kullanıldığı aramada, N.F. isimli şahsın beline yerleştirdiği dış yüzeyi kokuyu kamufle etmek için özel olarak salça ile sıvanmış ve sıvanmış yüzeyin üzeri streç film ile kaplanmış satışa hazır vaziyette toplam 780 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA