Uyuşturucunun kokusunu hayvansal yağlarla gizlemeye çalışmış

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, plakası açıklanmayan bir minibüsü, Şanlıurfa-Adana otobanı doğu gişelerinde durdurdu.

Ekiplerin, narkotik detektör köpeği "Onix" ile yaptığı aramada, uyuşturucunun kokusunu önlemek amacıyla hayvansal iç yağlarının bulunduğu izocamlarla kamufle edilmiş bölmeye yerleştirilmiş, şeffaf poşetler içerisinde 8 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan minibüs şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA