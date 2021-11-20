Uyuşturucunun kimyasal parmak izi çıkarılıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından haziran ayında, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kriminal Daire Başkanlığı'nda uyuşturucu maddelerin profilleme çalışmalarına başlandı. Buna göre, bileşenlerine ayrılan uyuşturucu maddelerin yurt içinde ele geçirilen diğer maddeler ile bağlantıları tespit edilip, uyuşturucunun içindeki kimyasallardan kaynağa ulaşılıyor. Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Ebru Koç, "Bu çalışma sayesinde, ülke genelinde yakalanan uyuşturucunun kimyasal parmak izi çıkarılarak farklı yer ve zamanlarda ele geçirilen uyuşturucu ile bağlantı kurulabiliyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, haziran ayında uyuşturucu profilleme çalışmasına başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı laboratuvarlarda yapılan çalışmalarla, uyuşturucu maddeler bileşenlerine ayrılarak kimyasal parmak izleri çıkarılıyor. Bu sayede farklı yer ve zamanlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında bağlantı kurulabilirken, maddelerin kaynağına ulaşmak da mümkün hale geliyor. Bakanlığın yaklaşık 1 yıl boyunca üzerinde çalıştığı projenin uygulamaya konulmasının ardından illerden alınan numuneler, Kriminal Daire Başkanlığı'nda toplanıyor ve gerekli raporlamaların ardından ilgili kurumlara bilgi veriliyor.