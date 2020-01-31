Uyuşturucunun gramajını artırmak için evdeki bitkileri kurutmuş

31.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:04

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda yapılan aramada 65,87 gram bonzai ile uyuşturucunun içine konularak, gramajını artırmak için kurutulan bitkiler ele geçirildi. Gözaltına alınan T.E., mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Yenimescit Mahallesi Konak Sokak'ta, şüphe üzerine M.Ç.'nin üstünde arama yaptı. Aramada üstünde 2 uyuşturucu hap ele geçirilen M.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde uyuşturucu hapları Yenimescit Mahallesi Kışla Sokak'taki evde oturan T.E.'den aldığını söyleyen M.Ç., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kışla Sokak'taki evde yaptıkları aramada 65,87 gram bonzai ile uyuşturucunun içine konularak, gramajını artırmak için kurutulduğu değerlendirilen bitkiler ele geçirildi. Uyuşturucu ve bitkilere el konulurken, T.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA