Uyuşturucunun Bulunduğu Yer Polis Ekiplerini Şaşırttı

Niğde'de kadın ayakkabı topuğuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suat Baykal Caddesi'nde şüphe üzerine bir araçtaki biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda, kadın ayakkabısı topuğuna gizlenmiş 5.44 gram 7 fişek halinde metamfetamin ile bir tabanca ve 8 adet dolu fişek ele geçirildi.

O.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.T. ise serbest bırakıldı. - NİĞDE