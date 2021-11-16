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Uyuşturucuları tost makinasına gizlemişler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucuları tost makinasına gizlemişler

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da tost makinesi içerisine gizlenmiş 750 gram metamfetamin, 2.7 gram eroin ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da tost makinesi içerisine gizlenmiş 750 gram metamfetamin, 2.7 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü uyuşturucu veya uyarıcı madde sevkiyatı yapan şahıs ve araçlara yönelik olarak çalışma gerçekleştirdi. Hatay Havalimanı kavşağında durdurulan bir araçta yapılan aramada tost makinesi içerisine gizlenmiş 750 gram metamfetamin, 2.7 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Uyuşturucuları tost makinasına gizlemişler

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